１３日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年05月12日17時36分
▽日本ハム・加藤貴―ロッテ・森（エスコンフィールド）
▽西武・高橋―楽天・藤平（ベルーナドーム）
▽オリックス・山本―ソフトバンク・東浜（京セラドーム大阪）
１３日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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