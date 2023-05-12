東北電、社長ら報酬を自主返上 システム分離は２９年１月―顧客情報の不正閲覧で
2023年05月12日17時23分
東北電力は１２日、同社の送配電子会社が持つ新電力の顧客情報を不正に閲覧した問題をめぐり、再発防止策をまとめた報告書を経済産業省に提出した。また、樋口康二郎社長ら３人が役員報酬を自主返上すると発表した。
東北電、社長ら報酬を自主返上 システム分離は２９年１月―顧客…
2023年05月12日17時23分
東北電力は１２日、同社の送配電子会社が持つ新電力の顧客情報を不正に閲覧した問題をめぐり、再発防止策をまとめた報告書を経済産業省に提出した。また、樋口康二郎社長ら３人が役員報酬を自主返上すると発表した。
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