阿波銀行＝連結純利益は前期比８．１％減の１０２億７００万円、実質業務純益は７億２８００万円（前期１６４億７４００万円）。与信関係費用は７億７１００万円（同２８億２４００万円）。３月末の金融再生法開示債権（不良債権）残高は４９７億円（２２年３月末は５０３億円）、連結自己資本比率は１１．２１％。