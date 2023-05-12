中部電力は１２日、小売り子会社「中部電力ミライズ」（名古屋市）の社員らが送配電子会社「中部電力パワーグリッド」（同）の持つ新電力の顧客情報を不正に閲覧していた問題で、再発防止策などをまとめた報告書を経済産業省に提出した。中部電はこれを受け、林欣吾社長と両子会社社長の計３人が役員報酬の一部を自主返上すると発表した。