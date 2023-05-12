【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算

数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率

ダルビッシュ ６ ４ ２ ２ ７ ２ ２ ２ ０ ３．１６

千 賀 ５ ８ ５ ５ ７ １ ４ ２ ０ ４．１４

（時事）