人事院は１２日、２０２３年度の国家公務員採用試験で、一般職（大卒程度）の応募者が前年度比６．３％減の２万６３１９人だったと発表した。減少は２年ぶりで、現行の試験が始まった１２年度以降で最少。女性の応募者は１万９１０人で、全体に占める割合はこれまでで最高の４１．５％となった。