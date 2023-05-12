中国公船２隻が領海出る 沖縄・尖閣沖に３５時間
2023年05月12日15時52分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で日本の領海に侵入していた中国海警局の「海警」２隻が１２日、領海を出た。領海内には約３５時間とどまり、日本の漁船に接近しようとした。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は今年１３回目。
中国公船２隻が領海出る 沖縄・尖閣沖に３５時間
2023年05月12日15時52分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で日本の領海に侵入していた中国海警局の「海警」２隻が１２日、領海を出た。領海内には約３５時間とどまり、日本の漁船に接近しようとした。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は今年１３回目。
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