両陛下、６月岩手へ 被災地視察や植樹祭出席
2023年05月12日15時40分
宮内庁は１２日、天皇、皇后両陛下が６月３～４日に岩手県を訪問されると発表した。陸前高田市で開かれる第７３回全国植樹祭に出席し、東日本大震災の被災地を視察する。新型コロナウイルスの影響で、植樹祭に現地で出席するのは４年ぶりとなる。
両陛下、６月岩手へ 被災地視察や植樹祭出席
2023年05月12日15時40分
宮内庁は１２日、天皇、皇后両陛下が６月３～４日に岩手県を訪問されると発表した。陸前高田市で開かれる第７３回全国植樹祭に出席し、東日本大震災の被災地を視察する。新型コロナウイルスの影響で、植樹祭に現地で出席するのは４年ぶりとなる。
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