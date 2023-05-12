山陰合同銀行＝連結純利益は前期比６．７％増の１５４億６３００万円、実質業務純益は１８８億５２００万円（前期２１２億５７００万円）。与信関係費用は２０億１５００万円（同１８億９０００万円）。３月末の金融再生法開示債権（不良債権）残高は６１０億円（２２年３月末は６６９億円）、連結自己資本比率は１２．５８％。