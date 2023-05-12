４月２３日投開票の奈良県天理市議選（定数１６）で告示前に有権者１０人を接待したとして、県警捜査２課などは１２日、公選法違反（買収、事前運動）容疑で、当選した市議仲西敏容疑者（７１）＝同市田井庄町＝を逮捕した。同課は認否を明らかにしていない。

逮捕容疑は、告示前の３月１２日、市内の飲食店で有権者１０人に１人当たり３０００円相当の飲食を提供し、自分に投票するように依頼した疑い。