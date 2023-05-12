子供１０万人、飢えに直面 国連が警告―ハイチ
2023年05月12日14時05分
【ニューヨークＡＦＰ時事】国連児童基金（ユニセフ）は１１日、カリブ海のハイチで今年、１０万人を超える子供が飢えに直面する恐れがあると警告した。声明を出し「武装集団の抗争が子供たちを重度の急性栄養不良（ＳＡＭ）に追い込んでいる」と訴えた。
子供１０万人、飢えに直面 国連が警告―ハイチ
2023年05月12日14時05分
【ニューヨークＡＦＰ時事】国連児童基金（ユニセフ）は１１日、カリブ海のハイチで今年、１０万人を超える子供が飢えに直面する恐れがあると警告した。声明を出し「武装集団の抗争が子供たちを重度の急性栄養不良（ＳＡＭ）に追い込んでいる」と訴えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル