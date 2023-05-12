首相動静（５月１２日）
2023年05月12日22時04分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時１４分、公邸発。同１５分、官邸着。
午前８時２２分から同３１分まで、閣議。
午前１０時４０分から同５５分まで、後藤茂之経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。
午前１１時５分から同３０分まで、橋本和仁内閣官房科学技術顧問。同３１分から同４１分まで、自民党新しい資本主義実行本部の甘利明スタートアップ政策に関する小委員会委員長らから提言書受け取り。茂木敏充本部長代行同席。同４２分から同４９分、茂木敏充同党幹事長。
午前１１時５０分から午後０時８分まで、外務省の山田重夫、小野啓一両外務審議官、遠藤和也国際協力局長、赤堀毅地球規模課題審議官。同９分から同２３分まで、外務省の山田、小野両外務審議官、赤堀地球規模課題審議官、平井裕秀経済産業審議官、小野洋環境省地球環境審議官。同１時７分から同２２分まで、中本隆志広島県議会議長。同３０分から同４６分まで、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田、小野両外務審議官、平井経産審議官。同４７分、官邸発。同４９分、国会着。同５０分、衆院本会議場へ。衆院本会議出席。同２時２１分、衆院本会議を途中退席し、同２２分、国会発。同２３分、官邸着。同２８分から同３時２１分まで、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。
午後３時３６分から同５２分まで、中国新聞のインタビュー。同５３分から同４時４分まで、テレビ新広島のインタビュー。同６分から同１９分まで、広島テレビのインタビュー。同２０分から同３３分まで、広島ホームテレビのインタビュー。同３４分から同４７分まで、中国放送のインタビュー。
午後４時４８分から同５時４分まで、後藤経済再生担当相、木原誠二官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。同５分から同２２分まで、警察庁の露木康浩長官、原和也警備局長。同２３分から同３４分まで、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。同３５分から同３７分まで、滝沢内閣情報官。
午後５時５３分、官邸発。同６時、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。同ホテル内の宴会場「鶴の間」で自民党茂木派のパーティーに出席し、あいさつ。同１２分、同ホテル発。同１９分、公邸着。
午後６時２９分から同７時１１分まで、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官、中込正志欧州局長。同１２分から同３４分まで、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官。
午後１０時現在、公邸。来客なし。