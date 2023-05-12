【１面トップ】

〔朝日〕ブラジル産大豆 中ロに依存 グローバルサウス Ｇ７ すれ違い懸念

〔毎日〕生成ＡＩ 規制・活用へ 政府戦略会議 法、倫理議論開始

〔読売〕学術会議の「一斉辞任」危惧 改革法案提出見送り 首相、対立回避で決断

〔日経〕郵便局網「整理が必要」 郵政社長 統廃合の検討表明 人口減、現状維持難しく

〔産経〕中国 外資コンサル摘発強化 「機密情報、米欧が不正入手」

〔東京〕横田基地の周辺 最高濃度 井戸水 国指針の２７倍 専門家「汚染源 可能性高まった」 都１８年度検出〔ＰＦＡＳを追う〕

【他の１面独自記事】

◆空港の地上業務員不足 コロナ禍で約２割減 国が対策へ（朝日）

◆みずほ システム対応強化 内部管理１６００人増へ 支店人員減（読売）

【共通ニュース】

◆７５歳以上負担増きょう成立 参院 医療保険料 収入に応じ

◆児童手当の財源案 企業拠出金増指摘 財務省

◆令和初の園遊会 １千人出席

◆「１５０議席未満なら辞任」 次期衆院選 立憲・泉代表が表明

◆「岸田首相は日本の軍国化望む」 米誌タイムに外務省異議

◆グーグル 日本語で対話型ＡＩ

◆ＡＤＫ元幹部ら有罪 東京地裁 「贈賄 五輪に汚点」

◆逮捕の教諭 アリバイ工作か 勤務実態と記録に相違 ６３歳殺害容疑（続）