時事ドットコムニュース

>

朝刊・夕刊

>

１２日の朝刊（都内最終版）☆１

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

１２日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年05月12日07時01分

【１面トップ】
〔朝日〕ブラジル産大豆　中ロに依存　グローバルサウス　Ｇ７　すれ違い懸念
〔毎日〕生成ＡＩ　規制・活用へ　政府戦略会議　法、倫理議論開始
〔読売〕学術会議の「一斉辞任」危惧　改革法案提出見送り　首相、対立回避で決断
〔日経〕郵便局網「整理が必要」　郵政社長　統廃合の検討表明　人口減、現状維持難しく
〔産経〕中国　外資コンサル摘発強化　「機密情報、米欧が不正入手」
〔東京〕横田基地の周辺　最高濃度　井戸水　国指針の２７倍　専門家「汚染源　可能性高まった」　都１８年度検出〔ＰＦＡＳを追う〕
【他の１面独自記事】
◆空港の地上業務員不足　コロナ禍で約２割減　国が対策へ（朝日）
◆みずほ　システム対応強化　内部管理１６００人増へ　支店人員減（読売）
【共通ニュース】
◆７５歳以上負担増きょう成立　参院　医療保険料　収入に応じ
◆児童手当の財源案　企業拠出金増指摘　財務省
◆令和初の園遊会　１千人出席
◆「１５０議席未満なら辞任」　次期衆院選　立憲・泉代表が表明
◆「岸田首相は日本の軍国化望む」　米誌タイムに外務省異議
◆グーグル　日本語で対話型ＡＩ
◆ＡＤＫ元幹部ら有罪　東京地裁　「贈賄　五輪に汚点」
◆逮捕の教諭　アリバイ工作か　勤務実態と記録に相違　６３歳殺害容疑（続）

関連記事

こんな記事も

　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
5月号の特集は「中東の新動態」。 中国も絡んで、域内情勢が大きく動いている。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ