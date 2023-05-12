ＮＹ株、４日続落
2023年05月12日05時49分
【ニューヨーク時事】１１日のニューヨーク株式相場は、地方銀行の信用不安が再燃したことで４日続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２２１．８２ドル安の３万３３０９．５１ドル（暫定値）で終了。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２．０７ポイント高の１万２３２８．５１で引けた。
ＮＹ株、４日続落
2023年05月12日05時49分
【ニューヨーク時事】１１日のニューヨーク株式相場は、地方銀行の信用不安が再燃したことで４日続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２２１．８２ドル安の３万３３０９．５１ドル（暫定値）で終了。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２．０７ポイント高の１万２３２８．５１で引けた。
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