【ニューヨーク時事】米地銀持ち株会社のパックウエスト・バンコープ（カリフォルニア州）の傘下銀行の預金額が、身売りの可能性を検討していると報じられた先週以降、約１割流出していたことが１１日、明らかになった。顧客の不安の高まりが原因で、同社の株価は同日の時間外取引で一時２０％超安と急落した。