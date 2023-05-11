ＮＹ円、１３３円台後半
2023年05月11日22時38分
【ニューヨーク時事】１１日午前のニューヨーク外国為替市場では、米国のインフレ関連指標が市場予想を下回ったことを背景に円買い・ドル売りが先行し、円相場は１ドル＝１３３円台後半に上昇した。午前９時現在は１３３円８０～９０銭と、前日午後５時比５４銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３３円台後半
2023年05月11日22時38分
【ニューヨーク時事】１１日午前のニューヨーク外国為替市場では、米国のインフレ関連指標が市場予想を下回ったことを背景に円買い・ドル売りが先行し、円相場は１ドル＝１３３円台後半に上昇した。午前９時現在は１３３円８０～９０銭と、前日午後５時比５４銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル