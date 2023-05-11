ＥＮＥＯＳのロゴ

石油元売り大手のＥＮＥＯＳホールディングス（ＨＤ）は１１日、完全子会社で金属事業を手掛けるＪＸ金属の株式上場に向けた準備を開始すると発表した。上場時期・市場は未定。将来的には持ち分法適用会社への移行を目指す。ＪＸ金属の上場で得られる株式売却益は再生可能エネルギー事業などに充て、脱炭素化へ事業構造の転換を加速する。