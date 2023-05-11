ＪＸ金属の上場準備 脱炭素へ構造転換―ＥＮＥＯＳＨＤ
2023年05月11日21時27分
石油元売り大手のＥＮＥＯＳホールディングス（ＨＤ）は１１日、完全子会社で金属事業を手掛けるＪＸ金属の株式上場に向けた準備を開始すると発表した。上場時期・市場は未定。将来的には持ち分法適用会社への移行を目指す。ＪＸ金属の上場で得られる株式売却益は再生可能エネルギー事業などに充て、脱炭素化へ事業構造の転換を加速する。
ＪＸ金属の上場準備 脱炭素へ構造転換―ＥＮＥＯＳＨＤ
2023年05月11日21時27分
石油元売り大手のＥＮＥＯＳホールディングス（ＨＤ）は１１日、完全子会社で金属事業を手掛けるＪＸ金属の株式上場に向けた準備を開始すると発表した。上場時期・市場は未定。将来的には持ち分法適用会社への移行を目指す。ＪＸ金属の上場で得られる株式売却益は再生可能エネルギー事業などに充て、脱炭素化へ事業構造の転換を加速する。
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