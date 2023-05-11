ホンダとＧＳユアサは１１日、電気自動車（ＥＶ）用リチウムイオン電池の研究開発や量産に向け、京都市に合弁会社を設立することで合意したと発表した。折半出資し、２０２３年中に事業を開始する。需要が高まるバッテリー分野での国際競争力確保を目指す。