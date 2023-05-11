鉄鋼大手３社の２０２３年３月期連結決算が１１日、出そろった。鉄鉱石など原材料の価格高騰を受けて鋼材の値上げを進めた結果、日本製鉄は最高益を２年連続で更新し、神戸製鋼所も増益を確保した。一方、ＪＦＥホールディングスは減益となり、値上げの度合いで明暗が分かれた。