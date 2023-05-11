村尾が３回戦へ 女子は新添が出場―世界柔道
2023年05月11日19時25分
【ドーハ時事】柔道の世界選手権第５日は１１日、ドーハで男女各１階級が行われ、男子９０キロ級は村尾三四郎（ＪＥＳグループ）が３回戦に進んだ。女子７０キロ級で、前回銅メダルの新添左季（自衛隊）は２回戦から登場。
村尾は初戦の２回戦でアラム・グリゴリアン（アラブ首長国連邦）に優勢勝ちした。
新添はマヤ・ゴシェン（イスラエル）と対戦。
村尾が３回戦へ 女子は新添が出場―世界柔道
2023年05月11日19時25分
【ドーハ時事】柔道の世界選手権第５日は１１日、ドーハで男女各１階級が行われ、男子９０キロ級は村尾三四郎（ＪＥＳグループ）が３回戦に進んだ。女子７０キロ級で、前回銅メダルの新添左季（自衛隊）は２回戦から登場。
村尾は初戦の２回戦でアラム・グリゴリアン（アラブ首長国連邦）に優勢勝ちした。
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