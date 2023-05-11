北海道で震度４
2023年05月11日19時17分
１１日午後６時５２分ごろ、北海道日高地方東部を震源とする地震があり、北海道浦河町と幕別町で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．４と推定される。
主な各地の震度は次の通り。
震度４＝北海道浦河町、幕別町
震度３＝北海道様似町、盛岡市
震度２＝札幌市、岩手県軽米町、青森市。
北海道で震度４
2023年05月11日19時17分
１１日午後６時５２分ごろ、北海道日高地方東部を震源とする地震があり、北海道浦河町と幕別町で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．４と推定される。
主な各地の震度は次の通り。
震度４＝北海道浦河町、幕別町
震度３＝北海道様似町、盛岡市
震度２＝札幌市、岩手県軽米町、青森市。
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