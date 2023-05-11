〔決算〕西鉄、２４年３月期は減収減益を予想 物流事業の需要減少
2023年05月11日18時20分
西日本鉄道＝２０２４年３月期連結業績は減収減益を見込む。国際物流事業で、輸送需要の減少による航空輸出取扱高が落ち込むほか、運輸事業におけるバス利用者が新型コロナウイルス影響前の水準に完全には戻らないとの予想を織り込んだ。
〔決算〕西鉄、２４年３月期は減収減益を予想 物流事業の需要減…
2023年05月11日18時20分
西日本鉄道＝２０２４年３月期連結業績は減収減益を見込む。国際物流事業で、輸送需要の減少による航空輸出取扱高が落ち込むほか、運輸事業におけるバス利用者が新型コロナウイルス影響前の水準に完全には戻らないとの予想を織り込んだ。
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