円、１３４円台半ば ロンドン外為
2023年05月11日18時01分
【ロンドン時事】１１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３４円台半ばで推移した。午前９時現在は１３４円５０～６０銭と、前日午後４時比１５銭の円安・ドル高。
円、１３４円台半ば ロンドン外為
2023年05月11日18時01分
【ロンドン時事】１１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３４円台半ばで推移した。午前９時現在は１３４円５０～６０銭と、前日午後４時比１５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル