エイチ・ツー・オーリテイリング（Ｈ２Ｏ）＝２０２４年３月期の連結業績は増収を予想。売上高は、経済活動の正常化に加え、インバウンド（訪日客）の免税売上高がコロナ禍前の１８年度を上回るなど、百貨店事業が大きく伸びる見通し。食品事業の業務効率化などのコスト削減で営業利益、経常利益は増加する一方、固定資産の売却益などを前期に特別利益として計上した反動で、純利益は減少する。