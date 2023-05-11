１２日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年05月11日17時25分
▽西武・松本―楽天・田中将（ベルーナドーム）
▽オリックス・山崎福―ソフトバンク・石川（京セラドーム大阪）
１２日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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