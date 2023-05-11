円相場、１３４円５５～５６銭 １１日午後５時現在
2023年05月11日17時06分
１１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３４円５５～５６銭と、前日（１３５円２３～２４銭）に比べ６８銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３４円５５～５６銭 １１日午後５時現在
2023年05月11日17時06分
１１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３４円５５～５６銭と、前日（１３５円２３～２４銭）に比べ６８銭の円高・ドル安となった。
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