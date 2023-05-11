キヤノンは１１日、本格的な動画撮影が楽しめるデジタルカメラ「ＰｏｗｅｒＳｈｏｔ Ｖ１０」を６月下旬に発売すると発表した。スマートフォンのように持ちやすい小型の縦型デザインで、高画質・高音質な動画が撮れるのが特長。個人で動画撮影を楽しんでいて、スマホの画質などに不満を持つ人の取り込みを狙う。