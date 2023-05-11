【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算

数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本

大 谷 ４ １ ２ １ ２ ０ ．２９３ ２４ ８

鈴 木 ４ ２ １ ０ ０ １ ．２６４ １０ １

吉 田 ４ ０ ０ ０ ２ ０ ．２９８ ２４ ６

【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算

数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率

藤 浪 ２１／３ ０ ０ ０ ２ １ ０ ４ ０ １２．５２

（時事）