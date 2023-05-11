日本選手の成績（１０日） 米大リーグ
2023年05月11日14時56分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本
大 谷 ４ １ ２ １ ２ ０ ．２９３ ２４ ８
鈴 木 ４ ２ １ ０ ０ １ ．２６４ １０ １
吉 田 ４ ０ ０ ０ ２ ０ ．２９８ ２４ ６
【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算
数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率
藤 浪 ２１／３ ０ ０ ０ ２ １ ０ ４ ０ １２．５２
（時事）
日本選手の成績（１０日） 米大リーグ
2023年05月11日14時56分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本
大 谷 ４ １ ２ １ ２ ０ ．２９３ ２４ ８
鈴 木 ４ ２ １ ０ ０ １ ．２６４ １０ １
吉 田 ４ ０ ０ ０ ２ ０ ．２９８ ２４ ６
【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算
数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率
藤 浪 ２１／３ ０ ０ ０ ２ １ ０ ４ ０ １２．５２
（時事）
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