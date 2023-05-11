ＥＮＥＯＳホールディングスは１１日、傘下のＪＸ金属（東京）の東証上場に向け準備を始めると発表した。ＥＮＥＯＳは、グループの経営資源を成長事業に振り向け、両社の持続的な成長を促すとともに、ＪＸ金属の企業価値を向上させるには上場が最適と判断したと説明している。