パ・リーグ公示（１１日） プロ野球
2023年05月11日12時12分
【出場選手登録】▽楽天・吉川雄大投手、渡辺佳明内野手
【同抹消】▽楽天・岸孝之投手、辰己涼介外野手（再登録は２１日以降）
パ・リーグ公示（１１日） プロ野球
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【同抹消】▽楽天・岸孝之投手、辰己涼介外野手（再登録は２１日以降）
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