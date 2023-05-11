午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前９時１２分、公邸発。同１３分、官邸着。

午前９時１４分から同２８分まで、松山政司自民党参院政審会長。同３２分から同１０時９分まで、ＡＩ戦略会議。

午前１０時１０分から同１５分まで、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。同１６分から同４２分まで、森外務事務次官。

午後１時３２分、官邸発。

午後１時４１分、東京・元赤坂の赤坂御苑着。裕子夫人とともに春の園遊会に出席。

午後２時５７分、同所発。

午後３時６分、官邸着。

午後３時３７分から同４２分まで、武井俊輔外務副大臣、外務省の斎田伸一アフリカ部長、安藤俊英領事局長。

午後４時３９分、官邸発。同４１分、公邸着。同４５分から同５時１９分まで、洪錫※（火ヘンに玄）中央ホールディングス会長による韓国紙・中央日報のインタビュー。

午後５時２０分、公邸発。同２９分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。同ホテル内の宴会場「鶴の間」で、日本農業新聞全国大会夕食会に出席し、あいさつ。記念撮影。同４４分、同ホテル発。同５０分、官邸着。

午後６時５分から同２４分まで、ポーランドのラウ外相の表敬。同４２分、官邸発。

午後６時４７分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」着。同ホテル内の日本料理店「山里」で参院予算委員会の末松信介委員長、藤川政人与党筆頭理事らと会食。松野博一、磯崎仁彦正副官房長官同席。

午後８時２６分、同ホテル発。同３１分、公邸着。

午後１０時現在、公邸。来客なし。