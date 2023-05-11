【１面トップ】

〔朝日〕食料増産命令 法整備を検討 有事の輸入停止 パンデミックの混乱 農水省

〔毎日〕学歴・学費不問の「超」学校 パリ発「４２Ｔｏｋｙｏ」デジタル人材養成 教師不在でも世界企業注目

〔読売〕「保釈中ＧＰＳ」成立 改正刑訴法 海外逃亡を防止

〔日経〕生成ＡＩ活用 Ｇ７で道筋 首相「人間中心のルール策定」 単独インタビュー 核不使用の歴史継続

〔産経〕日韓・日米首脳２１日会談 首相と尹氏 韓国人原爆慰霊碑へ

〔東京〕校庭にくぎ・フック５００本放置 杉並区立小 児童大けが 運動会の目印 長期取り忘れか 区内他校でも報告

【他の１面独自記事】

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◆発信元証明「必要」９０％ ネット偽情報 不安広がる 本社世論調査（読売）

【共通ニュース】

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◆６３歳殺害、中学教諭逮捕 窃盗目的か 容疑否認 東京・江戸川 住宅侵入 鉢合わせ？

◆泉佐野市が逆転敗訴 ふるさと納税 交付税巡り 高裁「裁判の対象外」（続）