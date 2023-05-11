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１１日の朝刊（都内最終版）☆１

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１１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年05月11日07時08分

【１面トップ】
〔朝日〕食料増産命令　法整備を検討　有事の輸入停止　パンデミックの混乱　農水省
〔毎日〕学歴・学費不問の「超」学校　パリ発「４２Ｔｏｋｙｏ」デジタル人材養成　教師不在でも世界企業注目
〔読売〕「保釈中ＧＰＳ」成立　改正刑訴法　海外逃亡を防止
〔日経〕生成ＡＩ活用　Ｇ７で道筋　首相「人間中心のルール策定」　単独インタビュー　核不使用の歴史継続
〔産経〕日韓・日米首脳２１日会談　首相と尹氏　韓国人原爆慰霊碑へ
〔東京〕校庭にくぎ・フック５００本放置　杉並区立小　児童大けが　運動会の目印　長期取り忘れか　区内他校でも報告
【他の１面独自記事】
◆平和資料館訪問　招待国も　広島サミット　インド、韓国など８首脳（読売）
◆発信元証明「必要」９０％　ネット偽情報　不安広がる　本社世論調査（読売）
【共通ニュース】
◆トヨタ営業益３兆円予想　来年３月期　日本企業初の大台
◆バイデン氏Ｇ７欠席も　債務上限未解決なら　与野党協議平行線
◆ＮＡＴＯ　東京に拠点　対中念頭　連携強化へ
◆コニカミノルタ　最終赤字１０５０億円見通し　３月期　米遺伝子会社の減損響く
◆６３歳殺害、中学教諭逮捕　窃盗目的か　容疑否認　東京・江戸川　住宅侵入　鉢合わせ？
◆泉佐野市が逆転敗訴　ふるさと納税　交付税巡り　高裁「裁判の対象外」（続）

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