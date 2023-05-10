松山、比嘉、星野が出場 全米プロゴルフ
2023年05月10日23時44分
【ニューヨーク時事】全米プロゴルフ協会は１０日、男子ゴルフのメジャー大会、全米プロ選手権（１８～２１日、ニューヨーク州ロチェスター、オークヒルＣＣ）の出場選手リストを公開し、日本選手は松山英樹のほか、比嘉一貴と星野陸也が名を連ねた。マスターズ・トーナメントを制した世界ランキング１位のジョン・ラーム（スペイン）、前年覇者のジャスティン・トーマス（米国）らも出場。４月に足首を手術したタイガー・ウッズ（同）は欠場する。
松山、比嘉、星野が出場 全米プロゴルフ
2023年05月10日23時44分
【ニューヨーク時事】全米プロゴルフ協会は１０日、男子ゴルフのメジャー大会、全米プロ選手権（１８～２１日、ニューヨーク州ロチェスター、オークヒルＣＣ）の出場選手リストを公開し、日本選手は松山英樹のほか、比嘉一貴と星野陸也が名を連ねた。マスターズ・トーナメントを制した世界ランキング１位のジョン・ラーム（スペイン）、前年覇者のジャスティン・トーマス（米国）らも出場。４月に足首を手術したタイガー・ウッズ（同）は欠場する。
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
松山、比嘉、星野が出場 全米プロゴルフ(05/10 23:44)
飽くなき向上心が支えに ４３歳石川、２２年連続の白星―プロ野球・ヤクルト(05/10 23:23)
プロ野球・ひとこと(05/10 23:05)
実力者２人が屈す 堀川と高市、早々に―世界柔道(05/10 23:03)
Ｊリーグ・談話(05/10 23:03)
浦和の興梠「二度とないように」 Ｊリーグ(05/10 22:53)
日比野、１回戦敗退 女子テニス(05/10 22:41)
鳥栖、アジア王者撃破 ３戦ぶり勝ち点３―Ｊリーグ(05/10 22:39)
３１試合で１０度零敗 プロ野球・中日(05/10 22:36)
広島の九里、危なげなく プロ野球(05/10 22:22)
元気がない虎打線 プロ野球(05/10 22:14)
反省生かした小島 プロ野球・ロッテ(05/10 22:14)
日本ハムの斎藤綱、見事な火消し プロ野球(05/10 22:13)
松本裕が誤算 プロ野球・ソフトバンク(05/10 22:09)
永瀬が３位決定戦へ 堀川、高市は３回戦敗退―世界柔道(05/10 22:03)
西武のマキノン、２戦連発 プロ野球(05/10 21:58)
Ｊ１リーグ戦第１０節第２日・浦和―鳥栖(05/10 21:52)
世界柔道の観客３人退場 ロシア軍エンブレム外さず(05/10 21:51)
Ｊ１得点ランキング（１０日現在）(05/10 21:50)
「また世界一周したい」 鈴木さん、中川さんが報告会―ヨット(05/10 21:42)
九里が３年ぶり完封 プロ野球・中日―広島(05/10 21:39)
鳥栖が浦和破る Ｊ１(05/10 21:34)
鳥栖、後半２得点 Ｊリーグ・浦和―鳥栖(05/10 21:33)
セ・リーグ個人投手成績 （１０日現在）(05/10 21:29)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （１０日現在）(05/10 21:28)
セ・リーグ個人打撃成績 （１０日現在）(05/10 21:28)
セ・リーグチーム成績表 （１０日現在）(05/10 21:27)
Ｊ１成績表（１０日現在）(05/10 21:24)
１０日のＪ１(05/10 21:24)
石川が今季初勝利 プロ野球・阪神―ヤクルト(05/10 21:21)