【ニューヨーク時事】全米プロゴルフ協会は１０日、男子ゴルフのメジャー大会、全米プロ選手権（１８～２１日、ニューヨーク州ロチェスター、オークヒルＣＣ）の出場選手リストを公開し、日本選手は松山英樹のほか、比嘉一貴と星野陸也が名を連ねた。マスターズ・トーナメントを制した世界ランキング１位のジョン・ラーム（スペイン）、前年覇者のジャスティン・トーマス（米国）らも出場。４月に足首を手術したタイガー・ウッズ（同）は欠場する。