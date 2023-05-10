松山、比嘉、星野が出場 全米プロゴルフ
2023年05月10日23時44分
【ニューヨーク時事】全米プロゴルフ協会は１０日、男子ゴルフのメジャー大会、全米プロ選手権（１８～２１日、ニューヨーク州ロチェスター、オークヒルＣＣ）の出場選手リストを公開し、日本選手は松山英樹のほか、比嘉一貴と星野陸也が名を連ねた。マスターズ・トーナメントを制した世界ランキング１位のジョン・ラーム（スペイン）、前年覇者のジャスティン・トーマス（米国）らも出場。４月に足首を手術したタイガー・ウッズ（同）は欠場する。
松山、比嘉、星野が出場 全米プロゴルフ
2023年05月10日23時44分
【ニューヨーク時事】全米プロゴルフ協会は１０日、男子ゴルフのメジャー大会、全米プロ選手権（１８～２１日、ニューヨーク州ロチェスター、オークヒルＣＣ）の出場選手リストを公開し、日本選手は松山英樹のほか、比嘉一貴と星野陸也が名を連ねた。マスターズ・トーナメントを制した世界ランキング１位のジョン・ラーム（スペイン）、前年覇者のジャスティン・トーマス（米国）らも出場。４月に足首を手術したタイガー・ウッズ（同）は欠場する。
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