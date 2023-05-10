【ニューヨーク時事】１０日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３４円台前半に急伸した。４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を受けて、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ一時停止観測が強まり、１３５円台前半から１円近く円高が進んだ。午前９時現在は１３４円３０～４０銭と、前日午後５時比８９銭の円高・ドル安。