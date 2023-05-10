ＮＹ円急伸、１３４円台前半 米消費者物価受け
2023年05月10日22時47分
【ニューヨーク時事】１０日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３４円台前半に急伸した。４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を受けて、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ一時停止観測が強まり、１３５円台前半から１円近く円高が進んだ。午前９時現在は１３４円３０～４０銭と、前日午後５時比８９銭の円高・ドル安。
ＮＹ円急伸、１３４円台前半 米消費者物価受け
2023年05月10日22時47分
【ニューヨーク時事】１０日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３４円台前半に急伸した。４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を受けて、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ一時停止観測が強まり、１３５円台前半から１円近く円高が進んだ。午前９時現在は１３４円３０～４０銭と、前日午後５時比８９銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル