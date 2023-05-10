ヤクルトが快勝した。四回にオスナの２点適時打で先制し、七回は青木が適時内野安打。八回には長岡の適時打などで２点を加えて突き放した。石川は緩急を生かした投球を見せ、六回途中まで無失点で今季初勝利。阪神は１点が遠かった。