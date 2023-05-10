ルメール、１１日の騎乗停止 競馬
2023年05月10日20時14分
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１０日、クリストフ・ルメール騎手の１１日の騎乗を停止すると発表した。デルマソトガケに騎乗した６日の米競馬、ケンタッキー・ダービー（ＧI）で、回数制限を超過してむちを使用。ケンタッキー州競馬委員会裁決委員から１１日の騎乗停止処分を受けた。国内でも同一日の騎乗が停止されるが、ＪＲＡ開催日に当たらないため、今週末の騎乗には影響がない。
ルメール、１１日の騎乗停止 競馬
2023年05月10日20時14分
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１０日、クリストフ・ルメール騎手の１１日の騎乗を停止すると発表した。デルマソトガケに騎乗した６日の米競馬、ケンタッキー・ダービー（ＧI）で、回数制限を超過してむちを使用。ケンタッキー州競馬委員会裁決委員から１１日の騎乗停止処分を受けた。国内でも同一日の騎乗が停止されるが、ＪＲＡ開催日に当たらないため、今週末の騎乗には影響がない。
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