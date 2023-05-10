【カノ（ナイジェリア）ＡＦＰ時事】ナイジェリア当局者は１０日、北西部ソコト州の川で９日に渡し船が転覆し、子供１５人が死亡、２５人が行方不明となったことを明らかにした。子供のうち１３人は女子で、薪拾いなどのため対岸に向かっていたという。



観光ボート転覆、２２人死亡 インド

ナイジェリアの河川では、船の過積載や整備不良、洪水、安全規則無視が原因で転覆事故が頻発。同じ川では昨年４月にも子供２９人が命を落とした。