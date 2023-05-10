今村忠純さん死去 日本文学研究者、大妻女子大名誉教授
2023年05月10日18時38分
今村 忠純さん（いまむら・ただずみ＝日本文学研究者、大妻女子大名誉教授）４月９日午後１０時３２分、気胸のため川崎市の病院で死去、８０歳。北海道出身。葬儀は近親者で営んだ。喪主は妻弘子（ひろこ）さん。
日本近代文学や演劇論が専門で、井上ひさし研究会会長を務めた。岸田國士の研究にも取り組み、「岸田國士全集」全２８巻の編集と解説を担当。他の著書に「山本有三」など。昨年、瑞宝中綬章を受章した。
今村忠純さん死去 日本文学研究者、大妻女子大名誉教授
2023年05月10日18時38分
今村 忠純さん（いまむら・ただずみ＝日本文学研究者、大妻女子大名誉教授）４月９日午後１０時３２分、気胸のため川崎市の病院で死去、８０歳。北海道出身。葬儀は近親者で営んだ。喪主は妻弘子（ひろこ）さん。
日本近代文学や演劇論が専門で、井上ひさし研究会会長を務めた。岸田國士の研究にも取り組み、「岸田國士全集」全２８巻の編集と解説を担当。他の著書に「山本有三」など。昨年、瑞宝中綬章を受章した。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
石川で震度３(05/10 22:13)
狛江事件の男ら４人再逮捕 強盗予備容疑、同じ凶器使用か―警視庁(05/10 22:06)
高コスト体質に不祥事影響 電力７社の値上げ申請で―消費者庁会合(05/10 21:46)
盗難ナンバープレート使用 逃走車内にも腕時計３０～４０個―銀座強盗事件・警視庁(05/10 20:35)
国の裁量、判断踏み込まず 一審は違法と指摘―ふるさと納税関連訴訟(05/10 20:34)
処理水放出の運用計画認可 福島第１原発、基準値など―規制委(05/10 20:34)
「国の主張写した判決」 泉佐野市側が記者会見―ふるさと納税訴訟(05/10 20:34)
殺人容疑で中学教諭逮捕 学校近くの６３歳男性、帰宅直後襲撃か―警視庁(05/10 20:18)
豊竹呂太夫さん、若太夫襲名へ 来年４月―文楽(05/10 20:08)
１０年ごとに「追加点検」 原発６０年超運転で方針―規制委(05/10 20:06)
苫小牧民報社長に鈴木氏(05/10 19:55)
教員の給与上乗せ、大幅増を 成り手不足解消へ提言―自民特命委(05/10 19:41)
北朝鮮が反日活動指示 労組元幹部ら４人起訴―韓国検察(05/10 19:31)
中１刺傷、殺人未遂容疑で捜査 近隣生徒、無言で集団下校―警視庁(05/10 19:08)
住宅販売会社の代表逮捕 破産直前に契約金詐取疑い―愛知県警(05/10 18:55)
今村忠純さん死去 日本文学研究者、大妻女子大名誉教授(05/10 18:38)
高見のっぽさん死去 ＮＨＫ「できるかな」、８８歳(05/10 18:26)
貴賓車にセンチュリー認める 山口県が逆転勝訴―広島高裁(05/10 17:49)
乳児逆さづり、足骨折 ３０代夫婦、容疑で逮捕―埼玉県警(05/10 17:24)
泉佐野市が逆転敗訴 「裁判対象でない」と却下―ふるさと納税巡る交付税減額・大阪高裁(05/10 17:16)
ＫＡＤΟＫＡＷＡ元室長に懲役２年求刑 五輪汚職、検察「積極関与」―東京地裁(05/10 17:11)
保釈被告にＧＰＳ装着 「ゴーン事件」受け逃亡防止―改正刑訴法が成立(05/10 17:05)
９０歳に暴行容疑、特養職員逮捕 搬送先で死亡―埼玉県警(05/10 14:47)
役割分担、タイムキーパーも 犯行２分か、銀座強盗事件―警視庁(05/10 14:43)
生活保護申請、２０．５％増 過去２番目の伸び率―厚労省(05/10 13:22)
１０代後半か、アパートで女性死亡 傷害容疑で男を逮捕―大阪府警(05/10 13:21)
「救急車かパトカー呼んで！」 登校時の凶行、響く女性の声―東京・蒲田(05/10 13:14)
原りょうさん死去 直木賞作家、７６歳(05/10 12:51)
中１男子、登校中に胸刺される 蒲田駅近く、男を現行犯逮捕―警視庁(05/10 12:15)
楽天モバイル元部長ら再逮捕 詐欺容疑、立件総額１００億円に―警視庁(05/10 12:03)