巨人の小林が海外ＦＡ権取得 プロ野球
2023年05月10日17時53分
巨人の小林誠司捕手（３３）は１０日、出場選手登録日数が９年に達し、海外フリーエージェント（ＦＡ）権の取得条件を満たした。今季が４年契約の最終年。
巨人の小林が海外ＦＡ権取得 プロ野球
2023年05月10日17時53分
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