【ロンドン時事】１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の長期金利の上昇を背景にドル買い・円売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３５円台前半で推移した。午前９時現在は１３５円２０～３０銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。