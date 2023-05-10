円、１３５円台前半 ロンドン外為
2023年05月10日17時37分
【ロンドン時事】１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の長期金利の上昇を背景にドル買い・円売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３５円台前半で推移した。午前９時現在は１３５円２０～３０銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。
円、１３５円台前半 ロンドン外為
2023年05月10日17時37分
【ロンドン時事】１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の長期金利の上昇を背景にドル買い・円売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３５円台前半で推移した。午前９時現在は１３５円２０～３０銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル