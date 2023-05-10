塩野義製薬・手代木社長：コロナワクチン、秋口にも提供したい
2023年05月10日17時36分
塩野義製薬の手代木功会長兼社長は１０日の決算会見で、厚生労働省に製造販売承認を申請中の新型コロナウイルス感染症を予防するワクチンについて「秋口にも提供できたらいい」と述べ、早期の承認に期待を示した。
塩野義製薬・手代木社長：コロナワクチン、秋口にも提…
2023年05月10日17時36分
塩野義製薬の手代木功会長兼社長は１０日の決算会見で、厚生労働省に製造販売承認を申請中の新型コロナウイルス感染症を予防するワクチンについて「秋口にも提供できたらいい」と述べ、早期の承認に期待を示した。
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