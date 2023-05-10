「軍事的結託が実践段階」 北朝鮮、日韓首脳会談に反発
2023年05月10日16時26分
【ソウル時事】北朝鮮の宣伝サイト「わが民族同士」は１０日、先に行われた日韓首脳会談に関し、「対米追従、対日屈辱行為により、米国が望んできた韓日の軍事的結託関係が無謀な実践段階に入った」とする論評を掲載した。日米韓３カ国が安全保障の連携を強めていることに反発を示した形だ。
「軍事的結託が実践段階」 北朝鮮、日韓首脳会談に反発
2023年05月10日16時26分
【ソウル時事】北朝鮮の宣伝サイト「わが民族同士」は１０日、先に行われた日韓首脳会談に関し、「対米追従、対日屈辱行為により、米国が望んできた韓日の軍事的結託関係が無謀な実践段階に入った」とする論評を掲載した。日米韓３カ国が安全保障の連携を強めていることに反発を示した形だ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル