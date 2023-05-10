ＮＢＡプレーオフ（９日）
2023年05月10日15時46分
【東カンファレンス準決勝】
▽第５戦・ボストン（７６ｅｒｓ３勝２敗）
７６ｅｒｓ １１５ ３３―２６ １０３ セルティッ
２５―２３ クス
３０―２３
２７―３１
【西カンファレンス準決勝】
▽第５戦・デンバー（ナゲッツ３勝２敗）
ナゲッツ １１８ ３５―２４ １０２ サ ン ズ
１７―２５
３９―２５
２７―２８
（時事）
ＮＢＡプレーオフ（９日）
2023年05月10日15時46分
【東カンファレンス準決勝】
▽第５戦・ボストン（７６ｅｒｓ３勝２敗）
７６ｅｒｓ １１５ ３３―２６ １０３ セルティッ
２５―２３ クス
３０―２３
２７―３１
【西カンファレンス準決勝】
▽第５戦・デンバー（ナゲッツ３勝２敗）
ナゲッツ １１８ ３５―２４ １０２ サ ン ズ
１７―２５
３９―２５
２７―２８
（時事）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
巨人の小林が海外ＦＡ権取得 プロ野球(05/10 17:53)
白血病乗り越えプロに １７歳貴田、リーグ戦初出場―Ｊ１名古屋(05/10 17:53)
オリックス快勝 プロ野球・楽天―オリックス(05/10 17:50)
セ・リーグ公示（１０日） プロ野球(05/10 17:38)
パ・リーグ公示（１０日） プロ野球(05/10 17:37)
１１日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(05/10 17:35)
１１日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(05/10 17:35)
プロ野球速報 （１０日）(05/10 17:27)
プロ野球速報 （１０日）(05/10 17:27)
エンゼルスの大谷、力投及ばず 奪三振数ではルース超え―米大リーグ(05/10 16:03)
ＮＨＬプレーオフ（９日）(05/10 15:46)
ＮＢＡプレーオフ（９日）(05/10 15:46)
日本選手の成績（９日） 米大リーグ(05/10 15:42)
リバプールファン、国歌にブーイング 英国王戴冠式の記念演奏で―サッカー(05/10 15:42)
米大リーグ試合結果（９日）(05/10 15:35)
ヌートバー、本塁打で貢献 米大リーグ(05/10 15:17)
レアル・マドリードのビニシウス、豪快弾 決定力磨き、攻撃けん引―サッカー欧州ＣＬ(05/10 15:08)
金城は５７キロ級出場 全日本選抜レスリング(05/10 15:00)
レッドソックスの吉田、快音止まる 米大リーグ(05/10 14:27)
９日の日本選手 米大リーグ(05/10 13:13)
大谷、３失点で初黒星 吉田の連続安打止まる―米大リーグ(05/10 13:12)
パ・リーグ公示（１０日） プロ野球(05/10 12:49)
サッカー欧州チャンピオンズリーグ（９日、マドリード）(05/10 10:35)
坪井が準々決勝へ 男子世界ボクシング(05/10 10:22)
マンＣ・デブルイネ大仕事 ワンチャンス生かしゴール―サッカー欧州ＣＬ(05/10 10:14)
レアル、引き分けにも手応え サッカー欧州ＣＬ(05/10 09:40)
１０日のＪ１(05/10 09:24)
グラスナー監督、今季で退団 長谷部らのＥフランクフルト―欧州サッカー(05/10 07:54)
橋本、３位に満足できず 世界柔道(05/10 07:52)
出口、祖母の前で勇姿 世界柔道(05/10 07:49)