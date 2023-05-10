【ワシントン時事】米通商代表部（ＵＳＴＲ）のタイ代表と中国の王文濤商務相が、今月下旬に米国で会談する見通しであることが９日分かった。今年に入り米本土上空へ飛来した中国の偵察気球や台湾問題を巡って米中の緊張が高まる中、安全保障以外の分野で対話再開の糸口を探る。