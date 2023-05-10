東京で震度３
2023年05月10日11時37分
１０日午前１１時２１分ごろ、千葉県北西部を震源とする地震があり、東京都練馬区で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約７０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．１と推定される。
東京で震度３
2023年05月10日11時37分
１０日午前１１時２１分ごろ、千葉県北西部を震源とする地震があり、東京都練馬区で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約７０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．１と推定される。
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