ソニーグループは、首元に装着して体の表面を直接温めたり冷やしたりできるデバイス「ＲＥＯＮ ＰＯＣＫＥＴ（レオンポケット）」シリーズから新モデルを発売。従来品に比べ駆動時間を最大約２倍、吸熱性能を約１．２倍に向上させた。また、別売りのセンサーと連携し、環境の変化に応じて加温と冷却を自動で切り替える新機能も搭載した。市場推定価格は１万６５００円前後。