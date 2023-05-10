首元を加温・冷却するデバイス ソニーグループ
2023年05月10日10時27分
ソニーグループは、首元に装着して体の表面を直接温めたり冷やしたりできるデバイス「ＲＥＯＮ ＰＯＣＫＥＴ（レオンポケット）」シリーズから新モデルを発売。従来品に比べ駆動時間を最大約２倍、吸熱性能を約１．２倍に向上させた。また、別売りのセンサーと連携し、環境の変化に応じて加温と冷却を自動で切り替える新機能も搭載した。市場推定価格は１万６５００円前後。
首元を加温・冷却するデバイス ソニーグループ
2023年05月10日10時27分
ソニーグループは、首元に装着して体の表面を直接温めたり冷やしたりできるデバイス「ＲＥＯＮ ＰＯＣＫＥＴ（レオンポケット）」シリーズから新モデルを発売。従来品に比べ駆動時間を最大約２倍、吸熱性能を約１．２倍に向上させた。また、別売りのセンサーと連携し、環境の変化に応じて加温と冷却を自動で切り替える新機能も搭載した。市場推定価格は１万６５００円前後。
こんな記事も
新商品ニュース
洗顔後の拭き取りシート ユニ・チャーム(05/10 10:27)
首元を加温・冷却するデバイス ソニーグループ(05/10 10:27)
「クッピーラムネ」風の蒸しパン フジパン(05/10 10:27)
ホイップクリーム入りどら焼き 敷島製パン(05/09 10:24)
スクリーンを再利用した雑貨 東京テアトル(05/09 10:24)
動画配信が楽しめるポータブルＴＶ パナソニック(05/09 10:23)
サクサク食感増した「かっぱえびせん」 カルビー(05/08 10:21)
折り畳み式ごみ保管ボックス キングジム(05/08 10:21)
心拍計測機能搭載のＧショック カシオ計算機(05/08 10:21)
「推し活」用バインダー キングジム(05/02 10:36)
潤い守る洗顔パウダー ファンケル(05/02 10:36)
抹茶ときなこのアイス Ｂ―Ｒ サーティワン アイスクリーム(05/02 10:36)
コンパクトな整水器 パナソニック(05/01 10:23)
「フルーツ牛乳」のアイス 赤城乳業(05/01 10:22)
スター・ウォーズ限定モデルの腕時計 シチズン時計(05/01 10:22)
寝室に調和する布団乾燥機 アイリスオーヤマ(04/28 09:50)
男女兼用ボクサーパンツ グンゼ(04/28 09:50)
蜂蜜紅茶のチョコ菓子 ロッテ(04/28 09:50)
濃厚でさっぱり味のドレッシング キユーピー(04/27 10:25)
容量増やした充電池 パナソニック(04/27 10:25)
透明感与える朝用乳液 資生堂(04/27 10:24)