和解金２９０億円支払い 女性差別巡る集団訴訟―米ゴールドマン
2023年05月10日09時06分
【ニューヨーク時事】米金融大手ゴールドマン・サックスは９日までに、女性従業員を給与や昇級で差別しているとして訴えられていた集団訴訟で、２億１５００万ドル（約２９０億円）の和解金を支払うことで合意したと明らかにした。ゴールドマンは男女格差の解消へ対策を講じる。
和解金２９０億円支払い 女性差別巡る集団訴訟―米ゴールドマン
2023年05月10日09時06分
【ニューヨーク時事】米金融大手ゴールドマン・サックスは９日までに、女性従業員を給与や昇級で差別しているとして訴えられていた集団訴訟で、２億１５００万ドル（約２９０億円）の和解金を支払うことで合意したと明らかにした。ゴールドマンは男女格差の解消へ対策を講じる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル