石川で震度４
2023年05月10日07時38分
１０日午前７時１４分ごろ、能登半島沖を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．０と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝石川県輪島市、能登町、新潟県上越市、佐渡市。
石川で震度４
2023年05月10日07時38分
１０日午前７時１４分ごろ、能登半島沖を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．０と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝石川県輪島市、能登町、新潟県上越市、佐渡市。
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