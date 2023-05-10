【ニューヨーク時事】９日のニューヨーク外国為替市場では、米債務上限を巡る協議の行方が注目される中、円相場は１ドル＝１３５円台前半で小動きとなった。午後５時現在は１３５円１９～２９銭と、前日同時刻比１０銭の円安・ドル高。